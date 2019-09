Com cirurgia marcada para domingo (8), Bolsonaro reassumirá presidência no hospital

A cirurgia pela qual Jair Bolsonaro irá passar neste domingo (8) deve fazer com que ele fique cerca de 10 dias internado. Entretanto, o presidente não ficará de "molho" durante todo o período. A Presidência da República ficará até terça-feira a cargo do vice-presidente, Hamilton Mourão, com Bolsonaro reassumindo a posição na quarta-feira, ainda no hospital.

"Há uma previsão de o presidente quedar-se por cerca de dez dias na cidade de São Paulo. Não obstante, isso pode variar para menos ou para mais dependendo da evolução clínica do presidente", disse o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, a jornalistas na tarde de hoje. "Domingo, segunda e terça-feira, o presidente passa o cargo de para Hamilton Mourão, e retoma o cargo na quarta-feira", complementou.

O procedimento pelo qual Bolsonaro irá passar ainda é decorrência da facada que ele sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. Bolsonaro parte para São Paulo no sábado, dormindo no hospital, onde, no dia seguinte, fará a cirurgia "no horário mais cedo que for possível e determinado pela equipe médica", segundo Rêgo Barros.

Ainda segundo o porta-voz, Bolsonaro estará acompanhado da mulher, Michelle Bolsonaro, e de dois filhos: o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ).