Com City x Arsenal, Campeonato Inglês voltará no dia 17 de junho

Aston Villa x Sheffield United e Manchester City x Arsenal serão os jogos que vão marcar o retorno do Campeonato Inglês, dia 17 de junho (quarta-feira), após a pandemia do novo coronavírus. O último jogo da competição foi disputado em 9 de março na vitória do Leicester, por 4 a 0, sobre o Aston Villa.



O anúncio foi feito, nesta quinta-feira, após uma reunião em videoconferência com a participação de representantes dos 20 clubes. Com os dois jogos a serem disputados, sem público, a competição fecha a 29.ª rodada e vão restar mais nove jogos. O Liverpool lidera com 82 pontos, contra 57 do Manchester City. A primeira rodada cheia será disputada entre os dias 19 e 21 de junho.



Os treinamentos em grupos foram liberados na Inglaterra na semana passada e o próximo passo é que os treinos coletivos possam ser feitos nos próximos dias.



Os dirigentes ingleses se entusiasmaram com a possibilidade de voltar com os jogos, após o Campeonato Alemão já ter disputado três rodadas, também sem torcedores nos estádios, com poucos casos de covid-19. Foram apenas oito, depois de mais de 3 mil testes.