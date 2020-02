Com comando da La Fúria, Trio Skol Pagodão puxará pipoca todos os dias de folia

A música de pagode que ecoava pela Barra nesta quarta-feira (12) entregava a novidade do Carnaval de 2020: o trio Skol Pagodão, que vai sair no Circuito Dodô (Barra-Ondina), sem cordas, entre a quinta e a terça-feira da folia momesca.

O comando da festa da cervejaria fica por conta da banda La Fúria.

A ideia da Skol é democratizar o Carnaval e comemorar os 70 anos do Trio Elétrico. Quem está ansioso com a novidade pode conhecer o trio entre esta quinta (13) e o próximo sábado (15).

O veículo vai ficar estacionado ao lado do Farol da Barra. A entrada é gratuita e pode ser garantida no Sympla ou por ordem de chegada.

A novidade não se restringe ao trio Os foliões apaixonados pela festa também poderão curtir a festa na Casa Skol. Quatro pessoas serão escolhidas para vivenciar essa experiência. As regras serão postadas nas redes sociais da Skol.

