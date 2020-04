Com contrato no fim, goleiro Fernando deixa o Bahia

O goleiro Fernando não faz mais parte do elenco do Bahia. O vínculo entre clube e jogador chegou ao fim nesta quinta-feira (30) e não vai ser renovado. O atleta encerra a sua passagem pelo tricolor após dois anos defendendo a equipe.

Aos 23 anos, Fernando chegou ao Bahia em 2018 para ocupar o posto de terceiro goleiro do time principal, após a saída de Rafael Santos, e integrar a equipe de aspirantes.

Pelo time principal, Fernando fez quatro jogos no período em que esteve no tricolor. Esse ano, o goleiro atuou em três partidas da equipe de transição no Campeonato Baiano e chegou a figurar no banco de reservas da equipe de Roger Machado. Mas, com o fim do time sub-23 por conta da pandemia do novo coronavírus, o Bahia decidiu não renovar o vínculo com o jogador.

Além de Fernando, outro que se despediu do tricolor foi o volante Luciano Buiú. Ele vive a mesma situação do goleiro e não teve o contrato com o Esquadrão renovado após o fim do sub-23. A tendência é a de que nos próximos dias outros atletas que estavam na equipe de transição deixem o clube.

Atacante de volta

Quem está de volta ao Bahia é o atacante Geovane Itinga. Ele retornou ao clube após empréstimo ao Juventus de Jaraguá, time pelo qual disputou o Campeonato Catarinense e marcou dois gols em sete jogos.

Geovane, no entanto, não deve permenecer no Esquadrão. A tendência é a de que ele seja novamente emprestado.