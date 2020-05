Com contrato perto do fim, Arthur Caíke dificilmente segue no Bahia

Ao mesmo tempo em que ganhou mais opções no elenco com o fim do time de aspirantes, o técnico Roger Machado deve perder peças para montar a equipe do Bahia quando o futebol for retomado no Brasil. Com contratos perto do fim, o lateral esquerdo Giovanni e o atacante Arthur Caíke dificilmente vão ter os seus vínculos renovados para permanecerem no Esquadrão.

O caso mais emblemático é o do atacante. Contratado por empréstimo do Al-Shabab, clube da Arábia Saudita, no início da temporada passada, Arthur Caíke virou uma espécie de 12º jogador do tricolor. Ao todo, ele participou de 54 jogos e marcou nove gols com a camisa azul, vermelha e branca.

No ano passado, Arthur Caíke esteve em campo em 46 dos 71 jogos que o Bahia fez na temporada e viveu momentos importantes do time, como na partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, quando saiu do banco de reservas e marcou o gol do triunfo tricolor, e nos jogos diante do CSA. Na Fonte Nova, Arthur fez de falta aos 38 minutos do segundo tempo e deu os três pontos ao Bahia. Já no jogo em Maceió, pelo segundo turno, foi dele o tento que encerrou a sequência de oito duelos sem vitórias no Brasileirão.

Esse ano, Arthur Caíke foi utilizado por Roger Machado em oito dos dez jogos que o time fez até a pausa para do calendário. Na última vez em que esteve em campo, o atacante deu a assistência para Juninho Capixaba fechar o triunfo sobre o América-RN por 2x0, na Arena das Dunas, pela Copa do Nordeste.

O Bahia chegou a iniciar conversas para manter Arthur Caíke no elenco, mas as negociações foram travadas após a pandemia e dificilmente serão retomadas. A diretoria tem até o dia 30 de junho, que é quando o contrato do jogador se encerra, para tentar um novo vínculo, mas diante do cenário de prejuízos por conta do coronavírus, a tendência é de que o camisa 77 volte ao Al-Shabab.

Para a posição em que Arthur Caíke costuma ser utilizado por Roger Machado, o Bahia conta com os atacantes Clayson, Rossi e Élber, além de Gustavo, que vai ser incorporado ao elenco principal.

No caso do lateral Giovanni, o adeus está ainda mais próximo. O contrato do jogador com o Bahia chega ao fim no próximo dia 31, mas o atleta nunca esteve nos planos do clube para a atual temporada.

Giovanni chegou ao Esquadrão em julho do ano passado e fez apenas dez jogos. Ele acabou se machucando durante o Brasileirão e desfalcou o time na reta final do torneio. Antes da paralisação do calendário, Giovanni já estava recuperado da lesão e iniciava os trabalhos com bola. Ele não foi relacionado para nenhum jogo esse ano. Para o setor, o Bahia conta com Juninho Capixaba e Zeca, além do garoto Mayk que vinha atuando pelo time de aspirantes.

Despedidas

Desde a pausa nas atividades e o fim do time de aspirantes, alguns atletas têm deixado o Esquadrão. O último a se despedir foi o zagueiro Anderson. Capitão do time sub-23 durante o Baianão, o jogador foi anunciado como reforço do América Mineiro para a disputa da Série B do Brasileirão.

Antes de Anderson, o goleiro Fernando, o lateral Lucas Rodrigues, os volantes Luciano Buiu e Paulinho, os meias Cristiano e Vinícius Garcia e o atacante Gabriel Esteves deixaram a Cidade Tricolor.

A ideia do Bahia é incorporar ao time principal entre oito e dez atletas remanescentes da equipe de aspirantes. Outros jogadores que têm contrato com o clube vão ser emprestados para outras agremiações.