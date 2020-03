Com coronavírus, astro do vôlei deixa hospital após 15 dias

Após 15 dias hospitalizado na Rússia, por causa do novo coronavírus, Earvin Ngapeth recebeu alta. O astro do vôlei francês completou seu período de quarentena e foi liberado pelos médicos para deixar o hospital. Ponteiro do Zenit Kazan, ele declarou estar recuperado e agradeceu à equipe do local.

"É hora de voltar para casa após 15 dias de quarentena no Hospital Republicano de Doenças Infecciosas A. F. Agafonov, em Kazan. Obrigado do fundo do meu coração a toda a equipe médica. Enfermeiras, médicos, governantas, cozinheiros e tudo o que esqueço. Agradeço ao meu clube por todo o apoio dado nesses 15 dias para que eu esteja nas melhores condições possíveis e que esse momento complicado da minha vida aconteça da melhor maneira. Juntos, vamos matar esse vírus de m ****", escreveu, no Instagram.

Ngapeth também deixou um recado aos seguidores: "A luta continua. Fique em casa, nunca foi tão fácil vencer uma guerra".

Segundo Oleg Bryzgalov, diretor do Zenit Kazan, o jogador tinha passado alguns dias de folga na França, após o término da temporada regular na liga da Rússia. Pouco depois, apresentou sintomas de resfriado. Uma ambulância foi chamada para levá-lo a um hospital, na tentativa de impedir que colegas de equipe fossem contaminados.

Considerado um dos principais jogadores do mundo no vôlei, Ngapeth integra a seleção francesa e possui títulos como o do Campeonato Europeu (2015) e dois troféus da Liga Mundial (2015 e 2016).