Com coronavírus, mãe de astro da NBA está em coma induzido

Jogador do Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns vive um drama pessoal contra o novo coronavírus. A mãe do astro da NBA foi diagnosticada com a Covid-19 e está internada em coma induzido. Para que a pandemia não se alastre mais, o atleta fez um apelo aos fãs e pediu que a população leve o vírus a sério.

"A doença é real, e ela precisa ser levada a sério. Por favor, protejam suas famílias, seus entes queridos, seus amigos, você", falou Towns, no Instagram.

Na semana passada, os pais do jogador não se sentiram bem e ele os pediu que procurassem ajuda médica. Sem apresentarem melhoras, foram levados pelo filho ao hospital. O pai do camisa 32 dos Timberwolves foi liberado e colocado em isolamento. Mas a mãe do atleta teve piora no estado de saúde e a febre dela não cessava.

"Sempre achamos que o próximo remédio ajudaria. O próximo vai ajudar. Esse vai ajudar. Esse eu tenho certeza", lembrou o astro.

Segundo o jogador, após um tempo, a mãe finalmente apresentou uma melhora e toda a família achava que o drama terminaria. Mas ela voltou a piorar e, após exames, os médicos acharam melhor colocá-la em um respirador. E, então, ela foi posta em coma induzido.

"Vamos continuar lutando. Vamos vencer. Minha mãe é a mulher mais forte que conheço e vai vencer isso. E vamos nos juntar quando ela conseguir", disse Towns.