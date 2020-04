Com coronavírus, Mumuzinho respira com ajuda de aparelhos

Mumuzinho, que está internado com coronavírus desde sexta-feira (24) no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, apresentou pequena melhora no seu quadro, segundo sua assessoria de imprensa. O cantor, que está com pneumonia de grau intermediário, respira com a ajuda de oxigênio e está internado em um quarto normal.



"O cantor segue internado por conta da febre que vai e volta. Os médicos falam que é normal. Ele está em quarto normal. Não está no respirador, mas sim no oxigênio. Agora ele não se sente tão cansado", informou a assessoria.

No final de semana, Mumuzinho fez uma série de stories direto do hospital. De lá ele falou sobre o estado febril e agradeceu ao carinhos dos fãs. Horas antes, ele tinha anunciado por meio de sua assessoria que iria adiar a live que realizaria no próximo dia 26 de abril.

O cantor, que havia feito alguns shows da sacada de seu apartamento para entreter pessoas que assim com ele estavam em quarentena, prometeu que vai divulgar uma nova data para a Live Show tão logo se recupere.