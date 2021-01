Com covid-19, atacante Hernane desfalca o Sport contra o Bahia

Próximo adversário do Bahia no Brasileirão, o Sport não vai poder contar com seu principal centroavante e velho conhecido dos tricolores. O atacante Hernane testou positivo para a covid-19 e está fora da partida deste domingo (24), às 18h15, na Ilha do Retiro.

O Brocador foi diagnosticado com o vírus antes da partida do Sport contra Corinthians, nesta quinta-feira (21), na qual os pernambucanos foram derrotas por 3x0. Ele está isolado em São Paulo e não voltará com o elenco para o Recife.

Preocupado com as perdas, o Sport realizou nova bateria de exames com os jogadores e aguarda o resultado para saber se terá mais alguma baixa para o confronto com o Bahia.

Por outro lado, o técnico Jair Ventura ganha retornos. Após cumprir suspensão, o lateral esquerdo Junior Tavares está à disposição e deve entrar na vaga de Sander. Outro que volta ao time é o atacante Marquinhos, que não enfrentou o Corinthians por pertencer ao time paulista.

Bahia e Sport estão colados na tabela da Série A, com 32 pontos cada. Por isso, a partida de domingo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento.