Com covid-19, Gabriel Menino é cortado da seleção brasileira

Médico Rodrigo Lasmar anunciou, nesta quinta-feira, que Gabriel Menino está cortado dos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar/2022 da seleção brasileira, contra Venezuela, nesta sexta-feira, às 21h30, no Morumbi, e na próxima terça, contra o Uruguai, em Montevidéu. O lateral-direito testou positivo para covid-19 em um teste realizado na quarta-feira.



O atleta, do Palmeiras, que está assintomático, foi desconvocado e está em isolamento, segundo Lasmar. O teste positivo apareceu na segunda testagem dos jogadores. Estão previstos quatro testes no período entre os dois jogos.



- Nos testes realizados ontem (quarta-feira), o atleta Gabriel Menino foi testado positivo para covid-19. Todos os outros atletas do grupo testaram negativo. É importante colocarmos que, na segunda-feira, quando os atletas chegaram, todos os membros da delegação foram testados e os resultados foram negativos. Nós já informamos o departamento médico do Palmeiras, o jogador está assintomático, já está isolado e está sendo desconvocado da seleção neste momento. Todas as medidas protetivas estão sendo tomadas. Vamos realizar uma nova bateria de testes antes da nossa viagem ao Uruguai, após o jogo", disse o médico.



O técnico Tite falou sobre a possível contaminação de outros atletas. ""O doutor colocou hoje (quinta-feira) o que foi feito. Ele vai acelerar outros testes. Nesse meio tempo não há problema nenhum nós irmos para o jogo. A grosso modo, a informação nos dada - para todos os atletas e comissão técnica - foi essa".