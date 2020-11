Com covid-19, Luís Suárez não enfrenta o Barcelona pelo Espanhol

O reencontro entre Luís Suárez e o Barcelona, seu ex-clube, não acontecerá neste fim de semana. O atacante do Atlético de Madrid voltou a testar positivo para covid-19 e será desfalque do clássico, marcado para este sábado (21), às 17h, no estádio Metropolitano, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado do segundo exame de Suárez foi anunciado nesta quarta-feira (18) pela seleção do Uruguai, após leva de testes após a partida com o Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Além dele, foram diagnosticados com o coronavírus os jogadores Diego Rossi e Alexis Rolín, além de cinco integrantes da equipe técnica.

???? Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol - 18/11/2020 pic.twitter.com/Ibhf8kYhWb — AUF (@AUFOficial) November 18, 2020

Antes da segunda rodada dos exames, Suárez, Rodrigo Muñoz, Matías Viña e um membro da comissão já tinham contraído o vírus.

O Atlético de Madrid ainda não informou se o camisa 9 cumprirá os protocolos de segurança em isolamento no Uruguai ou se voltará para a Espanha. Com o novo positivo, Suárez pode ficar de fora da partida contra o Lokomotiv Moscou, na próxima quarta-feira (25), pela Liga dos Campeões.