Com Cuéllar, Colômbia divulga convocados para a Copa América

Cuéllar será o único jogador que está em atividade no futebol brasileiro a defender a seleção da Colômbia na Copa América. Na quinta-feira (30), o técnico português Carlos Queiroz divulgou a relação final de 23 convocados para o torneio e incluiu o volante do Flamengo na relação.



Em 15 de maio, Queiroz havia divulgado uma lista preliminar de 40 pré-convocados da Colômbia para a Copa América. E aquela relação também contava com o zagueiro Felipe Aguilar (Santos), o lateral Orejuela (Cruzeiro) e o atacante Chará (Atlético-MG). Porém, eles ficaram fora da convocação final do treinador.



Mais uma vez, a Colômbia terá o seu setor ofensivo liderado em um torneio pelo atacante Falcao García, do Monaco, e pelo meia James Rodríguez, do Bayern de Munique. Além disso, a lista também possui outros experimentados jogadores colombianos, como o goleiro David Ospina, o zagueiro Yerry Mina e o meia Cuadrado, recuperado de lesão.



O lateral-esquerdo Jhon Lucimí, do belga Genk, é a principal novidade da lista, que também possui pela primeira vez com Queiroz o meia Edwin Cardona, do mexicano Pachuca.



A seleção colombiana vai fazer amistoso na segunda-feira (3) contra o Panamá, em Bogotá. No Grupo B da Copa América, terá pela frente Catar, Paraguai e Argentina, seu adversário de estreia, na Fonte Nova, em 15 de junho.



Confira a lista de convocados da seleção colombiana:



Goleiros: David Ospina (Napoli), Camilo Vargas (Deportivo Cali) e Álvaro Montero (Tolima).



Defensores: Dávinson Sánchez (Tottenham), Yerry Mina (Everton), Zapata (Milan), Lucumí (Genk), Santiago Arias (Atlético de Madrid), Cristian Borja (Sporting), William Tesillo (León) e Stefan Medina (Pachuca).



Meio-campistas: Cuéllar (Flamengo), Wílmar Barrios (Zenit), Lerma (Bournemouth), Cardona (Pachuca), Cuadrado (Juventus), Luis Díaz (Junior Barranquilla), Mateus Uribe (América do México) e James Rodríguez (Bayern de Munique)



Atacantes: Falcao García (Monaco), Zapata (Atalanta), Roger Martínez (América do México) e Luis Muriel (Fiorentina).