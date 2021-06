Com Daniel Alves, Jardine convoca seleção brasileira para Tóquio

O técnico André Jardine divulgou nesta quinta-feira (17), no Rio de Janeiro, a lista final de 18 jogadores para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

A expectativa era em relação aos três convocados acima de 24 anos que integrariam o grupo, e o treinador optou pelo lateral-direito Daniel Alves, do São Paulo, o goleiro Santos, do Athletico-PR, e o zagueiro Diego Carlos, do Sevilla, para reforçar a seleção olímpica no desafio de conquistar novamente o ouro olímpico. Neymar ficou fora da convocação após veto do Paris Saint-Germain.

"Trabalhamos com muitos cenários desde o início. Muitos jogadores têm idade e estão na seleção principal, especialmente os que começaram o processo aqui com a gente. São negociações difíceis com os clubes, especialmente os da Europa. Envolve férias, duas competições. Buscamos evitar quem estivesse nas duas competições, bom senso com os clubes", afirmou o técnico André Jardine.

A entidade vinha tentando costurar um acordo com os clubes brasileiros e europeus no sentido de liberar os atletas para a participação na Olimpíada.

No início da semana, a CBF enviou uma relação com 50 nomes ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). Neymar, Marquinhos e Weverton eram os preferidos da comissão técnica para reforçar o grupo na competição. Além do trio, também foram incluídos nesse esboço Alisson, Santos, Felipe, Rodrigo Caio, Lucas Veríssimo, Fernandinho, Alison e Gabriel.

"Neymar é referência mundial, imagina para gente. Grande líder da principal. Gostaríamos de contar com ele, mas não deu. Que seja feliz e bicampeão da Copa América. Sorte para ele, pro Tite, pra todo mundo. Estamos torcendo", afirmou Branco, coordenador de base da CBF.

Atual campeão olímpico, o Brasil vem desenvolvendo um trabalho de preparação para os Jogos de Tóquio desde 2019. O ponto de partida para esse projeto de se manter no topo veio coma conquista do Torneio de Toulon, na França. Contando os sete confrontos válidos pelo Torneio Pré-Olímpico, que foi realizado na Colômbia, o técnico André Jardine comandou a seleção sub-23 em 22 partidas.

Cabeça de chave do Grupo D, o Brasil terá como rivais a Alemanha, a Costa do Marfim e a Arábia Saudita. A estreia acontece no dia 22 de julho diante dos alemães, em Yokohama. Três dias depois, o Brasil volta a campo para encarar os marfinenses, também em Yokohama e encerra a sua participação na fase de grupos contra a Arábia Saudita em Saitama, no dia 28.

Nos dois últimos amistosos preparatórios para os Jogos, a seleção obteve um revés e uma vitória. No primeiro teste, a equipe foi derrotada pela seleção de Cabo Verde por 2x1. No segundo confronto, o time comandado por André Jardine bateu a Servia por 3x0.

Após a convocação, a seleção olímpica se apresenta no dia primeiro de julho em São Paulo e vai ficar uma semana treinando no CT do Palmeiras. Os atletas que jogam no Brasil, no entanto, se apresentam no dia 8, após a rodada do Brasileirão visando o embarque para Doha, no Catar, como parte de adaptação ao fuso horário do Japão. A chegada à sede dos Jogos acontece no dia 15

Antes do anúncio da lista, a CBF mostrou um vídeo especificando o projeto visando o ouro olímpico. Segundo a apresentação, 207 jogadores foram observados e 71 atletas foram chamados nesse processo iniciado em 2019.

Para Jardine, o período de preparação marcou também uma fase de reestruturação do futebol de base. "Quando fui chamado, o Brasil não vinha de bons resultados nas seleções de base. E conseguimos resgatar esse respeito. A seleção hoje voltou a ser respeitada e entra forte para disputa da Olimpíada".

Confira abaixo a lista dos convocados para a Olimpíada:

Goleiros: Santos (Athletico-PR) e Brenno (Grêmio);

Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras) e Guilherme Arana (Atlético-MG);

Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense) e Diego Carlos (Sevilla);

Meio-campistas: Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimarães (Lyon), Gerson (Flamengo), Claudinho (Red Bull Bragantino) e Matheus Henrique (Grêmio);

Atacantes: Matheus Cunha (Hertha Berlim), Malcom (Zenit), Antony (Ajax), Paulinho (Bayer Leverkusen) e Pedro (Flamengo).