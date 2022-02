Com desfalque, Bahia volta aos treinos de olho em duelo com o Fortaleza

Um dia depois de empatar com o CSA, por 1x1, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Fortaleza, marcado para este sábado (19), às 17h45, no estádio Castelão.

No CT Evaristo de Macedo, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o CSA fizeram um trabalho regenerativo na academia. O restante do elenco foi para o campo e trabalhou sob o comando do técnico Guto Ferreira e comissão técnica.

O Esquadrão tem problemas para montar o time que vai entrar em campo no Castelão. O zagueiro Luiz Otávio foi expulso e é desfalque certo para o confronto. Henrique e Gustavo Henrique brigam pela vaga. Outra opção é o garoto Gabriel Xavier, oriundo do sub-20.

O problema maior para o tricolor chama-se Hugo Rodallega. Artilheiro do Nordestão, com quatro gols, o atacante sofreu uma entorse no duelo na última partida e virou dúvida para pegar o Fortaleza.

Rodallega está em tratamento médico e vai ser avaliado para saber se terá condições de ir para o jogo.

Nesta sexta-feira (18), o elenco faz o último treino antes da partida e logo depois embarca para Fortaleza. Com sete pontos, o tricolor está na terceira colocação do grupo B do Nordestão.