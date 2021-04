Com desfalque de Jonas, Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor

O elenco do Bahia segue em preparação para o confronto decisivo que tem contra o CRB, neste sábado (17), às 16h, em Pituaçu, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Na tarde desta quarta-feira (14), os jogadores se reapresentaram e voltaram aos trabalhos sob o comando do técnico Dado Cavalcanti.

A baixa do dia ficou por conta do volante Jonas. Ele sentiu um desconforto muscular e fez tratamento na fisioterapia. Enquanto isso o restante do grupo foi para o campo e fez uma atividade tática na qual Dado Cavalcanti simulou situações de jogo.

Dado parou o treino em alguns momentos para passar orientações e corrigir o posicionamento do time. O treinador não deu pistas sobre a equipe que vai iniciar o confronto com o CRB, mas a tendência é a de que o time não tenha mudanças e seja o mesmo que venceu Manaus e ABC.

O Bahia volta aos treinos nesta quinta-feira (15) e continuará os preparativos para o jogo. Como a fase quartas de final do Nordestão é disputada em jogo único, o Bahia precisa vencer para avançar à semifinal. Empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.