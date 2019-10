Com desfalque, Sampaoli começa a montar o Santos que pega o Bahia

Terceiro colocado do Brasileirão, o Santos começou a esboçar o time que vai enfrentar o Bahia, nesta quinta-feira (31), às 19h15, na Vila Belmiro.

Na manhã desta terça-feira (29), o técnico Jorge Sampaoli comandou um trabalho no CT Rei Pelé e deu pistas do time que vai iniciar o duelo. O treinador ainda espera pelo volante Diego Pituca, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo

Pituca ficou fora do treino e é dúvida para a partida. Outro que não participou da atividade foi o lateral-esquerdo Jorge. Ele não treinou hoje por conta de uma virose, mas não deve ser desfalque no duelo.

Já Lucas Veríssimo, que cumpriu suspensão no empate com o Corinthians, volta ao time. Com isso, o Santos foi escalado com: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Evandro e Carlos Sánchez; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.