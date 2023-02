Com desfalques, Bahia está pronto para pegar o Ferroviário; veja escalação

O Bahia está pronto para mais um duelo pela Copa do Nordeste. Na manhã desta sexta-feira (3), o tricolor realizou o último treino antes do confronto com o Ferroviário. A partida será neste sábado (4), às 20h30, na Fonte Nova.

O técnico Renato Paiva aproveitou o dia para fazer ajustes na equipe. Em um primeiro momento o elenco foi dividido em três times para uma atividade técnica. Logo depois, os jogadores aprimoraram cobranças de falta e finalizações.

Renato Paiva aproveitou ainda para passar orientações sobre a linha de defesa. O treinador tem problemas para montar o time. O volante Rezende e o lateral Chávez, machucados, ficaram fora do treino e dificilmente enfrentarão o Ferroviário.

Para o lugar de Chávez, Ryan é o mais cotado. Em fase de transição, Matheus Bahia também é opção. No meio-campo, Lucas Mugni e Diego Rosa disputam a vaga de Rezende.

Uma possível escalação do Bahia tem: Marcos Felipe, Cicinho, Kanu, Raul Gustavo e Ryan; Acevedo, Mugni (Diego Rosa) e Daniel; Kayky, Goulart e Everaldo.

Novo contratado do Bahia, o meia Cauly Oliveira se juntou ao elenco. Nesta sexta-feira ele treinou apenas na academia. O jogador está regularizado, mas não deve ser relacionado para o jogo contra o Ferroviário.