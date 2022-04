Com desfalques e retornos, Bahia está pronto para enfrentar o Sampaio Corrêa

Depois de apenas dois treinos, o Bahia está pronto para o duelo contra o Sampaio Corrêa, marcado para essa terça-feira (26), às 21h30, na Fonte Nova, pela 4ª rodada da Série B.

Na tarde desta segunda-feira (25), o tricolor realizou o último treino antes da partida. No CT Evaristo de Macedo, o técnico Guto Ferreira montou o time titular e fez um trabalho tático no qual ajustou o posicionamento e passou orientações aos atletas.

O Bahia deve ter pelo menos cinco mudanças em relação ao time que empatou com o CSA por 1x1 no último compromisso. Nas laterais, Douglas Borel e Luiz Henrique retomam a condição de titular. Borel cumpriu suspensão na rodada passada, enquanto Luiz Henrique foi poupado.

Ainda na defesa, Ignácio entra na vaga que foi ocupada por Didi. Já no ataque, Raí Nascimento também retorna ao time após ter sido poupado por conta do desgaste físico. O volante Rezende, que se machucou no estádio Rei Pelé, passou por exame de imagem nesta segunda-feira e é mais um fora de ação. Patrick deve ficar com a vaga.

Uma provável escalação do tricolor tem: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Emerson Santos, Patrick e Daniel; Raí (Jacaré), Matheus Davó e Marco Antônio.

Machucados, o atacante Hugo Rodallega e os meias Lucas Mugni e Warley seguem em tratamento no departamento médico.

O Bahia lidera a Série B com 7 pontos em três jogos. O Sampaio Corrêa é o quinto colocado, com quatro pontos.