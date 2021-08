Com desfalques, Vitória faz treino único antes de pegar o Guarani

Sem muito tempo livre por conta do calendário da Série B, o Vitória fez, nesta sexta-feira (20), o primeiro e último treino antes do jogo contra o Guarani. A partida, válida pela 20ª rodada da competição, será neste sábado (21), às 16h30, no Barradão.

Em campo, o técnico Wagner Lopes comandou um trabalho tático, seguido de uma atividade de bola parada.

Para o duelo, o Vitória terá o retorno de Pablo Siles, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Recém-contratado, Sérgio Mota foi relacionado pela primeira vez e deve ser opção no banco de reservas.

Por outro lado, o lateral Raul Prata foi poupado em razão de desgaste físico. Vico também está fora, após sofrer nova lesão. Thalisson é mais um desfalque. Segundo o Vitória, o zagueiro "permanece afastado porque ainda tem receio ao choque por causa da contusão no ombro".

O Vitória tem 16 pontos, e ocupa a 18ª posição na tabela da Série B. Já o Guarani tem 30 pontos e aparece na 6ª colocação.