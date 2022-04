Com desfalques, Vitória faz último treino antes de pegar o Manaus

O Vitória está pronto para mais um jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Leão realizou, na manhã desta sexta-feira (29), seu último treino antes de enfrentar o Manaus, pela 4ª rodada do torneio. A partida está marcada para o sábado (30), às 19h, no Barradão.

A atividade, mais uma vez, aconteceu no palco do duelo. Após os jogadores realizarem o aquecimento, o técnico Fabiano Soares comandou um trabalho de finalização, além de ajustes táticos e treino de bola parada.

Ao todo, 21 jogadores foram relacionados para o jogo. Como de praxe, o Vitória não divulgou a lista dos convocados. Mas, entre eles, está o lateral-esquerdo Sanchez, que deve ser um dos titulares neste sábado.

Para a partida, o rubro-negro terá alguns desfalques. Os zagueiros Mateus Moraes, Rafael Ribeiro e Ewerton Páscoa estão lesionados. Com as ausências, a expectativa é que Héctor Urrego faça sua estreia - mas o jogador precisa ser regularizado ainda nesta sexta-feira. A outra vaga na zaga é disputada entre Marco Antônio e Alan Santos.

Quem também não está apto é Guilherme Lazaroni, que cumprirá suspensão após ser expulso contra o Ypiranga-RS, na rodada passada.

O Vitória ainda não somou pontos na Série C. A equipe perdeu as três partidas disputadas, e está na 18ª posição. O jogo contra o Manaus será a estreia do técnico Fabiano Soares.