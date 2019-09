Com desfile de gordas, evento traz tendências para noivas em Salvador

Para ser bonita, elegante e sensual não é necessário ser magra. E, para provar isso, o Celebrar Salvador irá promover um desfile de vestidos de noivas incluindo as mulheres gordas. Trazendo as tendências para 2019-2020 na área de casamento, 15 anos e formatura, o evento será realizado neste sábado (14) e domingo (15), no Congrats Hall (Paralela).

“Desde nossa primeira edição, nós buscamos representar nos desfiles os mais diversos tipos de pessoas. Entendemos que o mundo, especialmente o Brasil, é plural e que um só estereótipo não representa todos. Agora, iremos dar um enfoque nas noivas plus sizes, porém mostraremos também as tendências para todas”, ressalta Tati Pugliesi, produtora da Soteropolitanas Produções, empresa organizadora do evento.

Com mais de 30 expositores, o Celebrar Salvador chega à sua 3ª edição. Quem for ao evento, vai encontrar fornecedores em um formato idealizado para otimizar a pesquisa de preços praticados no mercado, na busca por produtos e serviços, como profissionais de foto, vídeo, bolo, decoração, buffet e entre outros. São esperadas cerca de 800 pessoas nos dois dias de evento.

(Divulgação)

Entrada solidária

Para entrar no evento, basta levar uma lata de leite em pó. Os mantimentos arrecadados serão doados para o Martagão Gesteira, instituição filantrópica que, há 54 anos atende crianças e adolescentes da Bahia.

Serviço

O quê: 3ª edição do Celebrar Salvador

Quando: dias 14 e 15 de setembro, das 13h às 20h

Onde: Congrats Hall, localizado na avenida Paralela, 3230 (próximo ao Extra)

Link de inscrição: bit.ly/2YBNuwR