Com direção de Donata Meirelles, Forbeslife Fashion lança sua 4ª edição

A ForbesLife Fashion promoveu nesta terça-feira (18) o evento que celebra o lançamento da sua 4ª edição, no restaurante Fasano, em São Paulo. O almoço, para convidados, reuniu os anfitriões Donata Meirelles, diretora-geral da revista, e Antonio Camarotti, CEO e publisher da Forbes, com direito a palestra de Nizan Guanaes sobre “Construção de Marca no Brasil”.

A ocasião contou, ainda, com a presença de Alexandre Birman, Giovanni Bianco, Carol Bassi, Reis Rodrigues, Paloma Danemberg, Bruno Astuto, Ju Ferraz, Rita Carreira, Sandra Chayo, Kevin David, Arnaldo Danemberg e Heloisa Hariadne, entre outros A comemoração foi apresentada por Johnnie Walker Blue Label, whisky premiado da Diageo Reserve, companhia global líder em bebidas premium.

Com tema “We Love Brasil”, a quarta edição foi pensada com objetivo de enaltecer a cultura, a arte e a moda nacional, assim como a diversidade de personagens que fazem o Brasil ser reconhecido internacionalmente. O olhar estrangeiro sobre o país não fica de fora, com histórias que são verdadeiros casos de amor com o nosso país, como a da modelo francesa Tina Kunakey, capa da edição.