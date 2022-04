Com direito a bolo, equipe médica comemora alta de ‘bebê milagre’ que nasceu com 1 kg

Uma bebê surpreendeu a equipe médica da maternidade Frei Justo, em Seabra, na região da Chapada Diamantina, pela sua força de vontade em viver. A mãe, Deise Silva, foi diagnosticada com restrição de crescimento intrauterino, condição rara que faz com que o bebê não atinja o peso normal.

“Emilly nasceu no dia 06 de março pesando apenas 1,082 kg e com 35 semanas, um caso bem complicado. Ela permaneceu na unidade recebendo todo acompanhamento para ganho de peso e, finalmente, teve alta no dia 09 de abril, para a felicidade de toda a equipe”, conta o médico neonatologista Franck Júnior, que acompanhou o caso de perto.

E, para comemorar o primeiro mês de vida de Emilly, que ficou conhecida como "bebê milagre", os profissionais da unidade que acompanharam todo o desenvolvimento da pequena realizaram uma festa de despedida que mobilizou toda a unidade. Com direito a bolo e presentes, a comemoração marcou o fechamento do ciclo de mãe e bebê na Frei Justo. “É realmente muito gratificante. Essa coisinha linda nasceu com risco potencial de morte e agora completa um mês de vida”, comemora o diretor médico da unidade, Robson Luiz de Souza.

Inaugurada há pouco mais de um mês pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a unidade administrada pela Fundação Fabamed vem apostando na humanização do atendimento para garantir um ambiente acolhedor e seguro para gestantes, puérperas e bebês. Para o diretor médico da maternidade, casos como o de Emilly mostram que o afeto aliado a adoção de condutas hospitalares que rompam com o tradicional isolamento imposto à mulher produzem resultados mais que satisfatórios.

“Nós temos uma equipe muito humanizada e acreditamos que esses pequenos detalhes, que esse cuidado especial, fazem a diferença na vida do paciente. Para muitos profissionais, se trata somente de mais um paciente, nós encaramos cada paciente, cada bebezinho como o amor de alguém. Então, seguimos tentando fazer a diferença”, completa Robson.