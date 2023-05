Com direito a frango do adversário, Vitória bate o Ceará fora de casa: 2x0

Quem consegue vencer o Vitória na Série B? Por enquanto, ninguém. Na noite desta quarta-feira (10), o time comandado por Léo Condé deixou mais um adversário para trás. O Leão bateu o Ceará, por 2x0, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e reassumiu a liderança da competição. Com 15 pontos, o rubro-negro está isolado no topo da tabela de classificação.

Foi a quinta vitória seguida. Antes, a equipe vermelha e preta já havia vencido Ponte Preta, ABC, Londrina e Botafogo-SP. O Leão manteve os 100% de aproveitamento e segue sendo o único clube que ainda não sofreu gol no torneio. E por falar em bola na rede, os tentos dessa noite foram assinados por Zé Hugo e Wagner Leonardo.

A partida foi disputada com portões fechados porque o clube cearense foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em função de uma confusão generalizada na arquibancada durante jogo contra o Cuiabá, em 2022. Com apenas quatro pontos somados na Série B, o Vozão entrou na zona de rebaixamento e ocupa a 17ª colocação.

Após dois jogos seguidos como visitante, o Vitória vai reencontrar sua torcida. O Leão volta a campo no domingo (14), às 18h, quando recebe o Atlético-GO, no Barradão, em partida válida pela 6ª rodada da Série B.

Efetivo

O Vitória apresentou no primeiro tempo um poder ofensivo bem inferior ao dos quatro primeiros jogos que disputou na Série B. O time tinha uma estratégia clara. Se defendia no próprio campo, dava a bola ao adversário, mas não conseguia aproveitar quando estava com ela.

A primeira investida só aconteceu aos 21 minutos, quando Osvaldo cobrou falta na área e Léo Gomes escorou com as costas, em lance bem parecido com o que resultou no gol dele contra o Botafogo-SP na rodada anterior.

Depois, aos 37, Osvaldo cobrou falta novamente e Rodrigo Andrade cabeceou por cima do travessão. Já aos 45, Zé Hugo chutou de fora da área, porém fraco, o que facilitou a defesa do goleiro Richard.

O Ceará tinha mais posse, mas não conseguia ser efetivo. A cobrança de falta de Guilherme Castilho ameaçou, mas o zagueiro Tiago não conseguiu chegar na bola e Lucas Arcanjo fez a defesa em dois tempos.

O primeiro lance do segundo tempo mostrou logo de cara que o jogo ganharia a dose de emoção que não teve na etapa inicial. Giovanni Augusto tocou para Osvaldo na ponta direita, o atacante cortou o zagueiro e bateu forte, mas Richard fez a defesa e saiu bem na foto.

Já no lance seguinte, o goleiro do Ceará protagonizou o registro de forma negativa e permitiu o gol rubro-negro. Com apenas três minutos de bola rolando, a defesa alvinegra falhou na saída, Zé Hugo roubou a bola, invadiu a área e bateu forte. A defesa parecia fácil, mas Richard engoliu um frango e precisou buscar a redonda na rede: 1x0 para o Vitória no Presidente Vargas.

Coadjuvante no primeiro tempo, Zé Hugo também participou do segundo gol rubro-negro. Foi ele quem sofreu a falta cobrada por Osvaldo aos 16 minutos. Wagner Leonardo se adiantou frente aos zagueiros rivais e, de cabeça, ampliou o placar: 2x0.

O Ceará tentou reagir. Caíque avançou pela direita, deixou Diego Fumaça para trás e cruzou para Chay, que bateu com força contra a meta, mas mandou para fora. Depois, Luvannor lançou Vitor Gabriel e ele tocou para Jean Carlos, mas o chute colocado do camisa 10 alvinegro também ganhou a linha de fundo. Já o cabeceio do zagueiro Tiago fez o goleiro Lucas Arcanjo trabalhar. O Vitória teve a chance de ampliar, com uma bomba de fora da área de Diego Fumaça, mas Richard defendeu em dois tmepos.

Ceará 0x2 Vitória (Série B do Brasileiro – 4ª rodada)

Ceará: Richard, Warley (Chay), Tiago, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson (Jean Carlos), Willian Maranhão e Guilherme Castilho; Erick (Caíque), Vitor Gabriel (Nicolas) e Janderson (Luvannor). Técnico: Eduardo Barroca.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca (Railan), Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes (Diego Fumaça), Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto (Thiago Lopes); Osvaldo (Gegê), Welder e Zé Hugo (Matheuzinho). Técnico: Léo Condé.

Estádio: Presidente Vargas, em Fortaleza (portões fechados)

Gols: Zé Hugo, aos três minutos, e Wagner Leonardo, aos 16, do 2º tempo

Cartão amarelo: Vitor Gabriel, Nicolas

Arbitragem: Bruno Mota Correia, auxiliado por Michael Correia e Daniel do Espirito Santo Parro (trio do Rio de Janeiro).