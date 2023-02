Com direito a taxa de vitrine, Bahia anuncia saída de Caio Vidal

O Bahia anunciou, na manhã desta segunda-feira (20), a saída do atacante Caio Vidal. O jogador havia sido emprestado ao Esquadrão pelo Internacional, e em vínculo que iria até junho deste ano. O Colorado, porém, acertou a venda do atleta ao Ludogorets, da Búlgaria, e o contrato foi rescindido.

A negociação rendeu uma taxa de vitrine ao tricolor, mas o valor não foi divulgado. Caio Vidal chegou ao Bahia em agosto do ano passado. Ele disputou 11 partidas pelo time, sem marcar gols.

Já sem o atacante no elenco, o Bahia treinou na manhã desta segunda-feira (20), de olho no duelo contra o Sport, pela Copa do Nordeste.

Os atletas começaram o dia assistindo um vídeo específico de preparação, e depois seguiram para a academia, onde realizaram um trabalho de ativação. Depois, já no gramado, o treinador Renato Paiva comandou um treino tático e testou variações na equipe considerada titular.

O volante Rezende fez um trabalho especial com o preparador físico Vitor Gonçalves. Já o zagueiro Kanu ficou na academia e, em seguida, deu voltas no campo. O elenco tricolor volta a treinar na manhã de terça e embarca pela tarde para Recife.

O Bahia enfrenta o Sport na quarta de cinzas (22), às 21h30, pela 5ª rodada do Nordestão. A partida chegou a ter transferência para Sergipe determinada pela CBF, por questões de segurança, mas o clube pernambucano conseguiu o retorno para a Ilha do Retiro.