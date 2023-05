Com dívida de quase R$ 900 mil, templo de Valdemiro é penhorado pela Justiça

O templo do apóstolo Valdemiro Santiago, localizado em Santo Amaro, em São Paulo, teve de ser penhorado pela Justiça após crise financeira que a igreja está passando.

Avaliado em RF$ 260 milhões, o imóvel foi inaugurado em 2014 e está desocupado por causa do problema financeiro. A Igreja Mundial do Poder de Deus foi penhorada pelo juiz Diogo Volpe Gonçaves, que condenou o templo religioso a pagar a dívida de R$ 881 mil em aluguéis não pagos na cidade de Ubatuba, no litoral paulista, imóvel de uma professora.

Segundo informações do colunista Rogério Gentile, do UOL, o valor inclui juros, multa e correção monetária. A Igreja, entretanto, não negou que há dívidas, mas que é uma organização religiosa sem fins lucrativos, que se mantém através dos dízimos e doações.

A Mundial, no processo, alegou que tem enfrentado dificuldades financeiras "principalmente pelo longo período de pandemia". "Sem a realização de atividades religiosas, houve uma drástica diminuição da arrecadação, uma vez que os fiéis restaram impedidos de frequentar os templos", disse a igreja.