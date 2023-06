Com dívida há 20 anos, Denilson pede à Justiça que prêmio da Dança dos Famosos seja bloqueado

A dívida de R$ 7 milhões do cantor Belo com o ex-jogador Denilson ainda dá o que falar. Desta vez, o empresário entrou na Justiça para que o prêmio da Dança dos Famosos que o artista pode ganhar, seja bloqueado.

Briga pelo dinheiro já dura mais de 20 anos e, conforme a coluna do jornalista Diego Garcia, do UOL, Denilson pediu que a 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo acate a solicitação para barrar o dinheiro. No entanto, a Justiça de São Paulo ainda não aceitou o pedido.

Apesar do valor exorbitante, a defesa do pagodeiro contestou nos autos da ação, garantindo que Belo deveria pagar exatos R$ 388.310,15 a Denilson, mais acréscimos de juros de mora de 1% ao mês, custos processuais e honorários de 10 %.

A briga começou ainda no início dos anos 2000, quando Belo deixou o grupo Soweto para seguir na carreira solo. O ex-jogador, que gerenciava a banda na época, processou o artista por quebra de contrato, condenado em 2004 a pagar uma indenização ao ex-atleta.

Em conversa ao podcast "Ticaracaticast" em março deste ano, Denilson reclamou a dívida de 20 anos que Belo tem com ele. Com a agenda cheia de shows, o ex-atleta comentou sobre a falta de pagamento do cantor.

"Não é normal esse maluco dever e viver vida normal sem me pagar. Resolveu tudo. Ele tem que chegar e falar: 'Qual é o seu pix?'. O cara é público, vai ali e faz show. E não chega com nada? Isso não é normal, isso é um retrato da sociedade brasileira hoje".