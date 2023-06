Com doença rara, Céline Dion não voltará mais para os palcos, afirma revista

A cantora Céline Dion, de 55 anos, não voltará nunca mais para os palcos após a piora na doença rara, afirma a revista RadarOnline. A celebridade não estaria conseguindo se mexer direito.

Em 2022, a artista revelou para os fãs que descobriu a síndrome de stiff-person, uma doença neurológica rara que causa rigidez nos músculos e espasmos dolorosos, onde deixa a pessoa com o corpo completamente "duro".

A famosa, durante meses, tentou reverter a situação ou retardar a doença, mas os movimentos estão cada vez mais limitados. Vale lembrar que ela cancelou a turnê mundial por causa do problema de saúde.

"Para ser honesto, ela mal consegue se mexer, Céline está com muita dor. Ela tem a melhor equipe médica que o dinheiro pode comprar, mas as coisas não parecem boas. Sua doença é incurável. E por mais que ela tenha trabalhado nisso com médicos e terapeutas, ela simplesmente não está melhorando", disse uma fonte à revista.

Com a piora, a cantora, que já conquistou mais de 5 Grammys, conseguiu vender a mansão em Las Vegas, e está voltando para o Canadá, onde vive a família. Com o retorno, ela vai conseguir ter apoio emocional dos familiares durante o perídio de crise pessoal.