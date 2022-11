Com dois golaços, Argentina vence México e mira classificação

A pressão era grande e o jogo não foi dos melhores. Mas dois golaços de Lionel Messi e Enzo Fernández deram a vitória por 2x0 da Argentina em cima do México pela segunda rodada do Grupo B na Copa do Mundo do Catar. Os hermanos entraram em campo com a missão de vencer seu jogo, caso contrário seriam eliminados ainda na fase de grupos da competição.

O primeiro tempo foi de pouca movimentação para os dois lados e ainda com um favoritismo dos mexicanos, que havia empatado na estreia com a Polônia e, caso vencesse, ficaria em situação confortável na tabela. O intervalo virou com o placar zerado e, até então, Messi apareceu pouco dentro de campo, com quase nenhuma chance clara de finalizar.

Isso mudou na virada para o segundo tempo, quando Di María acionou Messi de frente para a grande área aos 19 minutos da etapa final. Sozinho, o camisa 10 aproveitou a desatenção da defesa do México e acertou um chute certeiro no canto de Ochoa, típico de Messi. O placar de 1x0 inflamou a torcida argentina no estádio de Lusail e dali em diante o jogo ficou mais confortável para a Albiceleste.

O segundo gol saiu aos 42 minutos finais depois de uma jogada de escanteio curto. Lionel Messi rolou para Enzo Fernández na quina da grande área e o meia do Benfica, que havia saído do banco de reservas, pedalou, puxou para o lado e bateu colocado na rede. Ochoa, que estava adiantado no lance, não alcançou a redonda e o lance selou a vitória da Argentina.

Agora, com três pontos, os hermanos estão em segundo lugar no Grupo B e enfrentam a líder, Polônia, na última rodada. Mesmo com a pressão menor, a Argentina ainda precisa vencer os poloneses para garantir de forma certeira sua classificação.

Caso empate, chegará a quatro pontos e terá que torcer por um empate do México com a Arábia Saudita. Caso os mexicanos vençam, precisam tirar diferença de três gols. No caso dos sauditas, que têm três pontos, a torcida é para que eles não vençam a última partida.