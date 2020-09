Com Domènec Torrent, Flamengo chega a 18º caso de covid-19

O Flamengo segue sofrendo com surto de covid-19. Nesta quarta-feira (23), o clube confirmou 9 casos de coronavírus, incluindo o técnico Domènec Torrent. Com isso, o rubro-negro chegou a 18 infectados na delegação que viajou ao Equador para os jogos contra contra Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores.

Além do treinador, testaram positivo para covid-19, no elenco, os zagueiros Rodrigo Caio e Matheus Thuler, o lateral-esquerdo Renê, o volante João Gomes, o goleiro Gabriel Batista. Somam-se a eles o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o vice de relações externas, Luiz Eduardo Baptista.

Domènec Torrent está assintomático. Auxiliares do treinador, Jordi Guerrero, Jordi Gris e Julian Jimenez receberam resultado negativo.

Antes da partida contra o Barcelona, pelo Grupo A da Libertadores, os laterais Isla, Matheuzinho e Filipe Luís, o meia Diego e os atacantes Vitinho, Bruno Henrique e Michael já tinham sido diagnosticados com o coronavírus. Os sete não participaram do confronto. O chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tanure, e o ex-zagueiro Juan, membro do departamento de futebol, também haviam testado positivo.

Renê, Rodrigo Caio e Thuler foram titulares do confronto contra o clube de Guayaquil, terminou com vitória do Flamengo por 2x1. Gabriel Batista e Gomes, que é destaque do Sub-20 do clube, estavam no banco e Domènec, à beira do campo. Os exames desta quarta-feira (23) foram feitos no Aeroporto do Galeão, após o desembarque da delegação no retorno do Equador.

Convocado por Tite, técnico da Seleção Brasileira, Rodrigo Caio tinha recebido resultado inconclusivo antes da partida contra o Barcelona, de acordo com o jornal Extra. Na contraprova, veio foi negativo e, depois, testou positivo. Caso parecido com o de Marcos Braz, que também teve contraprova negativa no Equador.

O Flamengo tenta adiar a partida contra o Palmeiras, que está marcada para o domingo (27), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. A equipe paulista não concorda com o pedido.

A lista completa dos que testaram positivo: