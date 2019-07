Com dor no joelho, Elton não treina e é dúvida contra o Cruzeiro

O técnico Roger Machado pode ter que mexer no meio-campo do Bahia para enfrentar o Cruzeiro. Com dor no joelho, o volante Elton não treinou e é dúvida para a partida das 17h de sábado (20), na Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Caso Elton não tenha condições de jogo, Ronaldo e Flávio são as principais opções para a posição. Ronaldo foi apresentado oficialmente e regularizado nesta sexta.

O Bahia finalizou a preparação na manhã desta sexta-feira. Os jogadores que foram titulares na eliminação da Copa do Brasil contra o Grêmio fizeram apenas fisioterapia. Os outros treinaram no campo. Entre eles estavam Ronaldo e Lucca, anunciado oficialmente nesta sexta.

Um desfalque é certo diante do Cruzeiro. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral esquerdo Moisés está fora. Susbstituto imediato contratado após a venda de Paulinho, Giovanni está pronto para estrear.