Com elenco do Bahia de folga, machucados fazem tratamento no CT

O elenco do Bahia ganhou três dias de folga após o empate por 2x2 com o Cruzeiro, no último sábado (10), mas a rotina de atividades segue intensa no CT Evaristo de Macedo. Jogadores machucados estão aproveitando o tempo para recuperar as lesões.

Nos últimos dias, os atletas que estão em processo de recuperação estiveram na Cidade Tricolor. Fazem parte do grupo nomes como os atacantes Biel, Jacaré e Ademir, os laterais Matheus Bahia e Chávez, os zagueiros Raul Gustavo e Marcos Victor e o volante Yago.

Entre eles, Chávez e Matheus Bahia estão mais próximos do retorno. O equatoriano iniciou os treinos com os companheiros na última semana e depende apenas da condição física para ficar à disposição. Já Matheus Bahia está prestes a iniciar a transição para o campo. A situação é semelhante a do volante Yago.

A dor de cabeça para o técnico Renato Paiva está no ataque. Biel e Jacaré (tem jogado como ala direita) sofreram lesões mais sérias na coxa e vão demorar mais tempo na recuperação. A previsão de retorno é de pelo menos dois meses para cada um.

Ademir também preocupa. Ele sofreu uma lesão de grau 1 na coxa e desfalcou a equipe contra o Cruzeiro. A tendência é a de que ele fique pelo menos mais três semanas fora de ação. Com isso, o jogador não enfrentará o Palmeiras, no dia 21 de junho, na Fonte Nova, pela 11ª rodada da Série A.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quarta-feira (14), quando iniciará a preparação para o confronto com o alviverde. Por conta da data Fifa do mês de junho, o Brasileirão será paralisado. O tricolor ganhou dez dias sem jogos.

O time, aliás, corre contra o tempo para resolver os problemas já que não vive um bom momento. São oito jogos sem vencer entre a Copa do Brasil e o Brasileirão. Na Série A, o Esquadrão tem apenas 9 pontos e está na 15ª colocação.