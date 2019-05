Com entrada gratuita, peça sobre Frida Kahlo é apresentada em Salvador

Personagem marcante da arte mexicana, a pintora Frida Kahlo (1907-1954) tem sua história de vida recontada na peça Frida Kahlo - A Deusa Tehuana, que chega a Salvador no próximo fim de semana. Serão duas apresentações nos dias 25 e 26 de maio, no Teatro Sesc Casa do Comércio, sempre às 20h. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados no site do programa Eu Faço Cultura, que promove o espetáculo.



Com direção de Luiz Antonio Rocha e atuação de Rose Germano, o texto foi encenado pela primeira vez em 2014. O espetáculo é uma interpretação livre do diário e da obra de Frida. A dupla leva para o palco as dores físicas e existenciais da artista, que se vestem de cores, em vez do luto, alcançando sucesso de público e crítica.



Em formato de plataforma digital, o Eu Faço Cultura busca incentivar o mercado cultural no país, além de valorizar os artistas locais, proporcionando programas culturais a diversas formas de arte para as pessoas sem acesso. Ele atende população de baixa renda, idosos, pessoas com deficiência, alunos de escolas públicas e outros perfis de vulnerabilidade social. Quem estiver dentro desses perfis pode resgatar os diversos produtos culturais disponíveis no site do Programa.



SERVIÇO

Frida Kahlo - A Deusa Tehuana

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio (Avenida Tancredo Neves - Pituba)

Quando: 25 e 26 de maio (sábado e domingo), às 20h