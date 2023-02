Com espuma e muito colorido, bloco infantil ‘Vamos Nessa’ faz alegria da criançada no Campo Grande

Se, de um lado, a ‘velha guarda’ esperava o reencontro com o Carnaval após dois anos pandêmicos, do outro, pequenos foliões em potencial nem sequer tinham dimensão da festa de Momo. Agora, que a hora chegou, não faltaram colorido, espuma e muita alegria, como pede uma boa festa de criança.

Aos 4 anos, Eloá teve o primeiro contato com a maior festa de rua do planeta nesta terça-feira (21), no circuito Osmar (Campo Grande). Acompanhada pelo pai, o marinheiro Romison Saback, 49, ela saiu no bloco infantil 'Vamos Nessa', puxado pelo Samba do Pretinho.

Para Romison, a felicidade era tanta que lhe faltavam palavras para traduzi-la. “Oportunidade única. Que venha 2024, sem pandemia e todo mundo com saúde”, desejou o marinheiro.

Foliões, os pais de Breno, 6, vieram com ele de Conceição do Jacuípe, no recôncavo baiano, só para vivenciar o Carnaval novamente. “Sempre que pode, a gente tá aqui, curtindo”, contou o agente de portaria Carlos Alberto Campos, 34.

“É uma festa bonita de ver e, com as crianças participando, também”, destacou o papai de Breno. Visivelmente encantado com o que via, o menino descreveu o momento em duas palavras: “Muito bom!”

O técnico em telecomunicações Davi Santos, 39, foi à Avenida com a turma toda: as filhas Laura, 5, e Nicole, 12, e a sobrinha Eloá, 3. “Eu não gosto, mas vim por causa delas e acabei gostando”, confessou ele.

Para crianças um pouco maiores, como Nicole, a pandemia tinha deixado uma lacuna, o que fez com que o retorno às ruas refrescasse sua memória. “Eu já tinha vindo outras vezes, mas era muito pequena”, relembrou ela, que projeta outros anos como foliã.

Foliã precoce

Certamente, outra que vai precisar refrescar a memória mais adiante é a pequena Pérola. Em compensação, já tem história pra contar: com apenas 7 meses, foi a seu primeiro Carnaval.

“Inesperado. Coisa maravilhosa”, descreveu o ‘vovô-garoto’ Emerson da Silva, de 27 anos, que segurava Pérola no colo. “Já dançou e já dormiu”, disse o marceneiro.

Além do público-alvo — que vai das crianças menorzinhas às maiores — o bloco ‘Vamos Nessa’ contemplou os pais e responsáveis com um repertório que continha sucessos do É O Tchan e até ‘Zona de Perigo’, candidata de Léo Santana a Música do Carnaval.

