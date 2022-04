Com estoque sanguíneo para apenas três dias, Hemoba entra em estado crítico

Quando mais se precisa de sangue é quando ele se torna mais escasso. É nos feriadões e nos dias de chuva intensa – quando podem ocorrer acidentes nas estradas e deslizamentos, por exemplo, que a Fundação Hemocentro da Bahia (Hemoba) recebe menos doadores. Nesta quarta-feira (20), a sala de coleta vazia e o ambulatório médico cheio simbolizavam a situação atual. Tem gente de menos doando, enquanto sobra quem precisa. Até o fim do dia, as reservas de todos os tipos sanguíneos de RH negativo (A-, B,-, AB- e O-), além do O+ e B+. estavam em estado crítico, com estoque para atender a demanda, no máximo, de três dias.

Para se ter ideia do problema, o Hemoba fornece sangue para os hospitais de toda a Bahia. A situação é considerada estável quando os bancos de sangue têm uma quantidade de hemocomponentes capaz de suprir as necessidades de oito a 10 dias. Quando o material sanguíneo é suficiente para quatro a sete dias, o hemocentro entra em estado de alerta. Abaixo desse número, as luzes de emergência se acendem.

O estado crítico atual acontece por conta de uma redução nas doações que se arrasta desde o início de 2022 e que, na última semana, se intensificou. Em vez de receber a média diária de 100 doadores, a fundação registrou dias com apenas 40 coletas. Uma queda acentuada que, de acordo com informações da própria instituição, é fruto dos feriados e da chuva.

Aline Dórea, hematologista e coordenadora médica da coleta no Hemoba, diz que os dois vetores já costumam causar problemas ao banco de sangue quando separados e que, juntos, tiveram um impacto ainda maior. "A gente faz campanhas no período que antecede o feriado para não ter desabastecimento. Quando é feriado, vem 15% do número de doadores de dias comuns. Ainda assim, há uma queda e essa semana, que antecede outro feriado, foi fraca pelo volume de chuva. Duas situações que se uniram e causaram uma queda grande no nosso estoque", explica.

Para dimensionar a importância dos estoques ficarem em dia, pense no último feriadão antes desse que começa hoje. Na Semana Santa, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registrados 35 acidentes nas estradas federais que cortam a Bahia, sendo que em quatro deles, houve vítimas em estado grave. Quanto mais gente se machuca em acidentes ou desastres como um desabamento, risco sempre presente no período chuvoso em Salvador, maior pode ser a demanda por sangue e seus hemocomponentes, como plaquetas e plasma.

Emerson é doador fidelizado há 10 anos (Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

Chuva atrapalha

O aguaceiro que tem caído em Salvador nos últimos dias reduz significativamente o número de pessoas dispostas a ir doar. Todas afastadas pelos engarrafamentos, ruas inundadas e diversos outros problemas presentes na capital baiana quando chove. Cenário que, no entanto, não afastou o geofísico Emerson dos Santos, 47 anos, que é doador há pelo menos uma década e, mensalmente, faz doação no Hemoba.

"Enfrentei trânsito ruim, muito engarrafamento vindo do Cabula. É uma situação que atrapalha mesmo, mas a gente vence. Mas pra mim, não é empecilho. Chuva ou sol, não interessa. Mesmo que tenha que sair muito cedo de casa para isso", conta ele, enquanto doava plaquetas.

Estéfane foi doar pela primeira vez (Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

Outra que encarou o mau tempo foi a estudante Estéfane Souza, 22. Essa foi a primeira vez que ela fez uma doação de sangue, ato que pretende repetir mais vezes independente do clima ou dos feriados.

"Moro em Sete de Abril e vim para cá na Vasco da Gama. Peguei um engarrafamento, atrasei um pouquinho, mas valeu a pena. É rápido, fácil e ajuda muito, salva vidas. Infelizmente, aqui está vazio agora. Espero que outros também venham ajudar porque é muito importante e não pode faltar sangue", fala a estudante.

Marivaldo diz que chuva não o impede de doar (Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

O técnico em esquadria Marivaldo Nogueira, 36, também percebeu a sala de coleta bem mais vazia. Porém, fez questão de ressaltar que a chuva não o impede de doar. "Dei meu jeito, um amigo me trouxe. A chuva faz travar tudo, mas não nos impede de fazer essa ação. Doar sangue é uma missão que está acima disso porque salvar vidas é o que importa. Se for pra vir andando debaixo d'água, a gente vem", garante ele, convocando outras pessoas para contribuir.

Impacto na saúde pública

Em média, quando não há feriado ou chuva intensa, o Hemoba recebe 100 doações diárias. Porém, o volume de doações considerado ideal para tornar possíveis inúmeros procedimentos médicos, desde cirurgias eletivas até transfusões de emergência, e não deixar ninguém sem sangue é de 300 coletas por dia.

Ao todo, o Hemoba tem 12 mil doadores fidelizados, ou seja, que doam com frequência, mas a demanda por sangue é grande, já que a instituição atende ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A partir do momento que nem a média de 100 é alcançada, problemas na saúde pública baiana começam a aparecer. Aline Dórea cita que, em situações com falta de doações, tudo que não é urgente acaba sendo adiado ou cancelado. "Quando o estoque é restrito, precisamos estabelecer prioridades que são, naturalmente, as urgências. Se tiver risco de desabastecimento, pode haver adiamento de cirurgias e todo processo eletivo que dá para protelar. Só permanece o que é urgência mesmo", diz.

O adiamento de cirurgias eletivas aumenta as filas no sistema público estadual de saúde e faz com que mais pessoas precisem esperar para resolver problemas médicos. Para evitar isso, basta fazer uma doação. A hematologista explica como os doadores precisam estar para contribuir: "Tem que estar bem de saúde de maneira geral, bem alimentado, descansado, pesar acima de 50 quilos, com idade entre 16 e 69 anos, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas e estar se sentindo bem no momento da doação", orienta Aline Dórea.

Como e onde doar

Na Bahia, são 29 unidades de coletas, sendo 08 em Salvador e 21 no interior. No feriado de Tiradentes, nesta quinta-feira (21), as unidades de coleta da Hemoba estarão fechadas, voltando a estar disponível na sexta-feira. Veja quais são os locais disponíveis para receber doadores e os telefones para contato:

Salvador

Sede da Hemoba - Ladeira do HGE

Tel.: (71) 3116-5664

Hospital Santo Antônio/Obras Sociais Irmã Dulce

Tel.: (71) 3310-1349 /

Hospital do Subúrbio

Tel.: (71) 3217-8824

Posto de Coleta do Salvador Shopping

Tel.: (71) 3116-5642

Posto de Coleta do Salvador Norte Shopping

Tel.: (71) 3116-5643

Posto de Coleta do Hospital Ana Nery

Tel.: (71) 3117-2059

Interior

Hemocentro Regional do Extremo Sul – Eunápolis

Tel.: (73) 3281-3260

Hemocentro Regional Barreiras – Barreiras

Tel.: (77) 3613-3799

Hemoba – Alagoinhas

Tel.: (75) 3422-2042

Hemoba – Brumado

Tel.: (77) 3441-1363

Hemoba – Camaçari

Tel.: (71) 3644-4252

Hemoba - Feira de Santana

Tel.: (75) 3614-1556

Hemoba – Guanambi

Tel.: (77) 3451-7004

Hemoba – Irecê

Tel.: (74) 3641-0379

Hemoba – Itaberaba

Tel.: (75) 3251-2575

Hemoba – Itapetinga

Tel.: (77) 3261-7697

Hemoba – Jacobina

Tel.: (74) 3621-9397

Hemoba - Jequié

Tel.: (73) 3528-7153 /7154 /7159

Hemoba – Juazeiro

Tel.: (74) 3611-7532

Hemoba - Paulo Afonso

Tel.: (75) 3281-7243

Hemoba - Ribeira do Pombal

Tel.: (75) 3276-4210

Hemoba - Santo Antônio de Jesus

Tel.: (75) 3631-5191/3879

Hemoba - Seabra

Tel.: (75) 3331-3576

Hemoba - Senhor do Bonfim

Tel.: (74) 3541-3256

Hemoba - Teixeira de Freitas

Tel.: (73) 3011-2739 / 2740

Hemoba - Vitória da Conquista

Tel.: (77) 3229-2445

Hemoba - Valença

Tel.: (75) 3641-8428/8463

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro