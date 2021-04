Com estreia marcada para maio, No Limite ganha novo teaser

A Globo divulgou um novo teaser do reality No Limite, nesta quarta-feira (14), e deixou os internautas animados em saber os nomes do elenco. O formato novo da atração terá 18 ex-participantes do Big Brother Brasil e será comandado pelo apresentador André Marques, 41.

"A expectativa só aumenta para saber quem serão os ex-BBBs que participarão do novo No Limite. Aceito palpites aqui nos meus comentários!", escreveu a emissora na publicação. Nos comentários, muitos seguidores afirmaram que a voz do teaser é a do ex-BBB Felipe Prior.

O reality show de sobrevivência da Globo foi comandado por Zeca Camargo no começo dos anos 2000. Já a nova temporada tem previsão de estreia para 11 de maio. O programa impactou os telespectadores com suas provas de resistência, locais inóspitos, dietas racionadas, tensões psicológicas e temperaturas elevadas.

Relembre as provas:

PROVA DO FOGO - Na primeira prova, cada uma das duas equipes precisava segurar a tampa de um caldeirão de fogo, que chegava a pesar 150 quilos. Enquanto a equipe segurava a tampa, um participante acendia dez tochas. Para se tornar a equipe campeã, o grupo deveria acender 60 tochas primeiro.

OLHO DE CABRA - Durante uma prova de Imunidade, na primeira edição, as duas equipes foram desafiadas a comer olho de cabra. Vencia o grupo que conseguisse comer todos os olhos até o final, sem que nenhum integrante desistisse, cuspisse ou vomitasse.

CÉREBRO DE BODE - Ainda na primeira temporada, os competidores receberam o desafio de comer cérebro de bode, servido no próprio crânio do animal. Apesar dos participantes e telespectadores sentirem nojo, Elaine a cabeleireira que foi campeã da edição, não reclamou do prato.

OVO CRU X OVO COZIDO - Na segunda temporada do reality os participantes deveriam escolher entre um ovo cru e outro cozido. Apesar de parecer simples de primeira, a escolha entre os ovos acontecia após subir uma escada de cipó colocada em um tronco no meio de uma lagoa.

KIT FOGO - Os participantes deveriam carregar uma pesada pira de fogo até um ponto na praia e então acender as tochas dispostas na areia. A prova valia um kit fogo.

BOLO DE CHOCOLATE X ESTÔMAGO CRU - Ainda na terceira temporada, os competidores enfrentaram uma mesa de diversos alimentos. Um representante de cada equipe rodava a mesa e a comida que parasse em sua frente deveria ser ingerida, sem que eles cuspissem ou vomitassem.