Com Everton, Grêmio treina no Barradão antes de pegar o Bahia

Adversário do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio deve ter time completo na decisão contra o tricolor, nessa quarta-feira (17), às 19h15, na Fonte Nova.

Na manhã desta terça-feira (16), o técnico Renato Gaúcho comandou o último treino antes da partida. No Barradão, Renato fechou o trabalho, mas a atividade contou com todos os titulares e a equipe gaúcha vai ter força máxima na Fonte Nova.

Uma das dúvidas de Renato Gaúcho para o confronto era o atacante Everton. Após o jogo contra o Vasco, no último sábado (13), pelo Brasileirão, o jogador deixou no ar a possibilidade de não enfrentar o Bahia. Everton é cobiçado por clubes da Europa e deve deixar o Grêmio na atual janela de negociações internacionais.

No entanto, o atacante treinou normalmente no Barradão e vai começar a partida entre os titulares. Outro que treinou foi o atacante Diego Tardelli. Ele está envolvido em polêmica com a direção do Grêmio por não ter atuado nos últimos jogos da equipe. Tardelli deve ficar como opção no banco de reservas.

A tendência é a de que o Grêmio comece a partida com: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André.

Como empatou o jogo da ida por 1x1, em Porto Alegre, o Bahia precisa de um triunfo simples para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Em caso de novo empate por qualquer placar, a classificação será definida nos pênaltis.