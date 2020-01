Com ex-Vitória, time de Iniesta é campeão da Copa do Imperador

O Vissel Kobe conquistou o primeiro título do futebol mundial em 2020, ao vencer o Kashima Antlers, nesta quarta-feira (1º), em Tóquio, por 2x0, e se sagrar campeão da Copa do Imperador. A equipe japonesa conta com os espanhóis Andres Iniesta e David Villa, além do alemão Lukas Podolski, e o zagueiro brasileiro Dankler, revelado pelo Vitória.



O Vissel Kobe ganha a Copa do Imperador pela primeira vez, após 99 edições. Nesta temporada, 88 clubes participaram da competição. O Kashima, que tem Zico como diretor técnico, soma cinco taças, a última conquistada em 2016. Tem quatro brasileiros: o atacante Leandro (ex-Palmeiras, Santos e Grêmio), o volante Léo Silva (ex-Cruzeiro), o meia Serginho (ex-Santos) e o zagueiro Bueno.



O jogo marcou a aposentadoria de David Villa, de 37 anos, que teve carreira de destaque no Barcelona, Atlético de Madrid e seleção espanhola, na qual foi campeão mundial e da Europa. Villa entrou no jogo no segundo tempo.



Disputado em alta velocidade, o jogo foi equilibrado e as duas equipes tiveram boas oportunidades para marcar. Mas o primeiro gol no Novo Estádio Nacional de Tóquio, que receberá a abertura dos Jogos Olímpicos em 24 de julho, foi contra.



Aos 18 minutos de jogo, após cruzamento da esquerda, o goleiro sul-coreano Sun Tae Keon rebateu mal a bola em cima do zagueiro Inukai.



Com vantagem no placar, o Vissel Kobe foi ainda mais perigoso no contra-ataque. Em uma escapada pela direita, Daigo Nishi cruzou, a bola mais vez resvalou na zaga e Fujimoto desviou levemente para fazer o segundo gol.