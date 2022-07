Com falsa promoção, perfil fake de restaurante "rouba" contas de Instagram

Pablo Vasconcelos, apresentador da TV Bahia, afirmou neste final de semana que caiu num golpe pelo Instagram. Segundo Pablo, um perfil fake do restaurante Roof Top 180 lhe enviou uma mensagem oferecendo uma promoção e ele aceitou. Em seguida, passou o número de seu telefone e, por SMS, recebeu um link que, supostamente, daria acesso à promoção.

Mas, ao clicar no link, o apresentador permitiu que os golpistas invadissem sua conta. "Depois, eu recebi uma ligação como sendo do suporte do Instagram. Diziam que minha conta havia sido acessada de outro lugar. Eu disse que não reconhecia o acesso e, em seguida, o Instagram me mandou um código de confirmação [para que pudesse acessar a conta]. Eu não estava atento e passei o código de confirmação para os golpistas. Aí, eles entraram e mudaram minha senha. Então, fiquei sem acesso". O apresentador recuperou a conta somente depois que teve o suporte de uma consultoria.