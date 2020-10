Com fantasma do Z4 na porta, Bahia visita o lanterna Goiás

Depois de praticamente uma semana inteira livre para recuperar jogadores e ajustar o sistema de jogo, o Bahia entra em campo nesta sex-feira (16) pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 20h, o tricolor encara o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Diante do lanterna do Brasileirão, vencer virou uma questão de necessidade para o time baiano. O triunfo do Coritiba sobre o Palmeiras por 3x1, na quarta-feira, jogou o Esquadrão para a zona de rebaixamento. Com 15 pontos, o Bahia é momentaneamente o 17º colocado, abrindo o Z4.

Se por um lado a situação preocupa por ainda não ter conseguido embalar uma sequência de vitórias para se distanciar da briga contra a degola, por outro Mano Menezes e seus comandados têm o alento de depender apenas das próprias forças para não terminar a rodada entre os quatro últimos colocados.

Para sair da zona, o Bahia precisa apenas de um empate diante dos goianos. Se vencer, chegará aos 18 pontos e automaticamente ganhará quatro posições, saltando para a 13ª.

Na melhor das hipóteses, o time pode chegar até o 12º lugar. Neste caso teria que vencer por uma margem de pelo menos três gols de diferença para ultrapassar o Vasco.

O que pega para o tricolor é a oscilação que o time vive no Brasileirão. Nos últimos quatro jogos, o Bahia venceu dois e perdeu dois. Na avaliação dos jogadores, essa gangorra na competição é encarada como normal, mas eles admitem que precisam engrenar para colocar o clube em situação melhor.

Já na visão do técnico Mano Menezes, o sistema de jogo tem mostrado evolução e não vai demorar para que as atuações se transformem em bons resultados.

“Vejo a equipe mais estável nas coisas que acreditamos que sejam fundamentais para o futebol. Não estou comparando, nem desrespeitando com o que foi feito, mas introduzindo aquilo que acredito que seja o mais adequado para a equipe. Hoje, ela se estabilizou mais, está mais segura para tentar fazer as coisas que quer fazer. Agora, temos que avançar em relação ao restante”, argumenta Mano.

“Não adianta nada solucionar uns problemas e perder a solução de outros. É um pouquinho mais difícil, mas acredito que os jogadores estão envolvidos e estou contente com o envolvimento deles. Tenho certeza que logo, logo vamos estar estáveis e fazer uma sequência necessária para sair dessas últimas colocações”, continuou o comandante, que acumula cinco derrotas e duas vitórias à frente da equipe - apenas 28,5% de aproveitamento.

Enderson e Fernandão no Goiás

Do outro lado, o Bahia vai encontrar um velho conhecido. Ex-técnico tricolor, Enderson Moreira tem quebrado a cabeça para fazer o alviverde reagir na Série A, mas não tem conseguido muito sucesso.

Enderson perdeu todos os quatro jogos que fez no comando do Goiás. Com apenas nove pontos, o time do Centro-Oeste venceu só duas das 13 partidas que disputou. A sequência de tropeços já soma cinco confrontos e explica a última colocação no torneio.

Outra cara conhecida dos tricolores é o centroavante Fernandão. Anunciado como reforço na quarta-feira, o ex-jogador do Bahia já foi regularizado e está apto para estrear. A última partida do atleta de 33 anos foi no dia 28 de agosto. Pelo próprio Bahia, ele entrou no 2º tempo da derrota para o Ceará, na quinta rodada. Dias depois, clube e jogador entraram em acordo e o contrato, que encerraria em dezembro, foi rescindido.

No elenco, o Goiás conta ainda com o meia Shaylon e Henrique Almeida, que também já defenderam o Bahia.