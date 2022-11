Com Fátima Bernardes no comando, 11ª temporada do reality musical estreia terça (15)

Pela primeira vez em 10 anos, o The Voice Brasil passa a ser conduzido por uma mulher. A nova apresentadora do reality é ninguém menos que Fátima Bernardes. Começando um novo ciclo de sua história na TV, Fátima, que já era fã do programa, poderá ser vista no palco da atração musical a partir de amanhã, mas já adianta o que mais lhe encanta no programa que passa a apresentar.

“Eu acho que é uma mistura, porque o que me encanta é o artista que está ali no palco, e a história por trás dele. Por que só agora? Ou por que tão já? Uns chegam com 17, 18 anos; outros chegam com 40; e a paixão de todos eles pela música. Isso nos toca como artistas e como pessoas – acho que tem um crescimento dos dois lados, pessoal e profissional”, revela Fátima depois das primeiras experiências no programa. O reality está previsto para estrear em 15 de novembro e irá ao ar às terças e quintas após Travessia..



A seguir, Fátima Bernardes conta mais detalhes sobre sua chegada ao The Voice Brasil. Confira:



Você já comentou que a sua vida é feita de ciclos de dez anos, e a sua chegada ao The Voice inaugura uma dessas etapas. O que poderia dizer a respeito?

Eu achei muita sintonia o Encontro ter estreado no mesmo ano do The Voice; os dois são de 2012. E estar em um período de renovação que, para mim, era super importante, e para o The Voice, também. É momento de iniciar uma nova década. E é impressionante como o programa, mesmo depois de dez edições, tem frescor, continuamos vendo muita gente talentosa chegando. Isso impressiona muito, porque a gente imagina que todo mundo que canta bem nesse país já se inscreveu. Mas sempre tem muita gente maravilhosa inscrita, e com histórias incríveis.



É isso que mais te encanta no programa?

Eu acho que é uma mistura, porque o que me encanta é o artista que está ali no palco, e a história por trás dele. Por que só agora? Ou por que tão já? Uns chegam com 17, 18 anos, outros chegam com 40; e a paixão de todos eles pela música. Isso nos toca como artistas e como pessoas – acho que tem um crescimento dos dois lados, pessoal e profissional.



O The Voice Brasil já tem dez anos e está em sua décima primeira edição, se renovando a cada temporada. O que você acha que o programa pode trazer de novo desta vez?

A novidade que há no programa é que esta é a primeira vez que ele será apresentado por uma mulher – estou muito feliz com isso. Também tem a chegada da Gaby Amarantos e da Thais Fersoza, isso tudo ajuda a mexer com a dinâmica. É claro que cada um que faz o programa imprime a sua personalidade, o seu jeito; aos poucos, creio que cada vez mais ele será o The Voice apresentado por mim. Eu fico muito feliz de estar num projeto em que tudo funciona muito bem, que dá tudo muito certo. O que tem de melhor é a qualidade do trabalho das pessoas que estarão naquele palco. Com a minha chegada, a chegada da Gaby e da Thais, acredito que teremos uma nova dinâmica entre os que já estavam e nós.



Você já era fã do The Voice antes de se tornar apresentadora da atração. Como é ocupar esses dois lugares diferentes?

Eu tinha o interesse profissional, porque recebia os vencedores no Encontro, e o programa me pegou logo de cara, desde a primeira edição. Eu gostava de assistir, comentava no Twitter... E a gente chora em casa e chora aqui também, é impressionante. Eu nem gosto de colocar máscara [de cílios] à prova d’água, mas a gente optou, porque eu vi que iria me emocionar algumas vezes. Rolou essa emoção, e é muito bacana sentir isso.



Tem alguma curiosidade que você possa contar dos primeiros dias de gravação?

A primeira é que eu fui muito bem recebida, fiquei muito feliz; todos me visitaram diversas vezes no Encontro, então foi um reencontro com essas pessoas. Estou muito emocionada e acho que será muito bonito de ver.