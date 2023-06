Com festa e plenária lotada, Carlinhos Brown recebe Comenda 2 de Julho na Alba

A plenária da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) se encheu na manhã desta terça-feira (13) para prestigiar a entrega da Comanda 2 de Julho, maior honraria da Casa, a Carlinhos Brown, um dos maiores nomes da música e da arte popular na Bahia. Políticos, artistas, familiares, amigos ou fãs, todos se apertaram para ver o artista receber a medalha que reconhece sua contribuição musical, artística e humana ao estado.

Sendo para Brown, a cerimônia não poderia começar com algo que não fosse festa, que foi comandada pela Pracatum, associação criada por ele, e que beneficia milhares de meninas e meninos carentes através da música. A percussão deu tom e ritmo ao início da cerimônia.

Em conversa com a imprensa, o artista baiano disse representar uma ancestralidade. "Hoje eu estou aqui como reconhecimento coletivo da ancestralidade, do que nos antecede no desejo de liberdade, que a gente ainda vive em busca da manutenção. Eu me sinto muito honrado por ser esse representante da comunidade. Não estou sozinho aqui pelo fato de que tudo que me antecede na nossa história de miscigenação e nessa luta na Bahia e no Brasil", enfatizou.

Brown foi recepcionado na Casa pelo também baiano Luiz Caldas. "Esse momento que me traz aqui traz junto outros. Muito emocionado de ter siso recebidos pelo meu mestre Luiz Caldas e acho que isso é uma força para o nosso movimento como um todo, que segue forte, servindo", completou o mais novo comendador baiano.

A indicação da honraria foi feita pela deputada Olívia Santana (PCdoB). "Estou muito feliz de entregar essa medalha a Brown. Já era para ele ter recebido há muitos anos, considerando o tamanho da obra dele para a Bahia, para Salvador, para o Candeal, para o Brasil. Brown é aquele menino que era um vendedor de picolé, que trabalho inclusive aqui na Alba, que fez tudo dentro de um caminho honesto para garantir a sobrevivência da sua família. Essa medalha é um coroamento, um reconhecimento", declarou a parlamentar.

Na cerimônia, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), foi representado pelo presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro. "Ele é um artista único. Primeiro, o talento. Segundo, o poder agregador. Terceiro, o trabalho social. Eu sempre comento que a maioria dos artistas fizessem o trabalho social que Carlinhos faz, Salvador seria outra cidade. É um artista incansável. Um dos grandes dessa geração. Merecidíssimo", classificou Guerreiro.

A solenidade festiva contou ainda com a presença Pedro Tourinho, titular da Secult municipal; João Jorge, presidente da Fundação Cultural Palmares; Paulo Miguez, reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba); Bruno Monteiro, titular da Secult-BA, Geraldo Júnior, vice-governador; Mateus Aleluia, cantor, compositor e pesquisador, além de D. Madalena, mãe do homenageado.