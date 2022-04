Com Flávio José e Adelmario Coelho na grade, Forró da AABB abre venda de ingressos

O Forró da AABB anunciou a grade completa e iniciou a venda de ingressos, que custam R$ 50,00 para associados do clube AABB Salvador e R$ 70,00 para não associados. A festa acontece em edição única no dia 13 de maio e vai contar com apresentações de Flávio José, Adelmario Coelho e Flor Serena. Dessa vez, o evento busca emplacar o seu retorno: a festa tem 30 anos de história, passou 10 em um hiato contínuo até retornar em 2019 e ser interrompida novamente no ano seguinte, dessa vez por conta do coronavírus.

Os ingressos estão disponíveis na secretaria do clube, Balcão de Ingressos Shopping da Bahia e também na Bilheteria Digital.

A festa é realizada no clube da Associação Atlética Banco do Brasil de Salvador (AABB), localizado no bairro de Piatã, na capital baiana. Com o objetivo de promover uma verdadeira prévia do São João, ofertando um evento para toda a família, o espaço recebe uma decoração que remete às cidades do interior da Bahia, propiciando aquele clima genuíno do forró.

A ideia, de acordo com a organização, é fazer o público embarcar numa viagem e se sentir nas grandes festas juninas que acontecem em praças abertas no interior do estado.

Coreto, igreja, bandeirolas e fogueiras compõem o cenário do evento, que também vai oferecer uma praça de alimentação com opções de quitutes variados, comidas típicas e bebidas quentes.

Para as eventualidades, o evento contará com uma equipe de posto médico atuando durante a festa, staf e seguranças.