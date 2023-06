Com foco na posse de bola, Bahia treina de olho em confronto com o Palmeiras

O Bahia segue em ritmo de preparação para o confronto com o Palmeiras, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira, o elenco tricolor voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo. O dia começou com um trabalho na academia.

Logo depois os jogadores foram para o campo. No primeiro momento, o técnico Renato Paiva fez uma atividade com foco na troca de passes, enquanto os goleiros realizaram treinos específicos com o preparador Rui Tavares.

Na sequência, o elenco foi dividido em dois. Uma parte ficou com Renato Paiva. O treinador montou duas equipes com cinco atletas de linha cada e a presença de um coringa, e realizou um mini jogo em campo reduzido. Os goleiros também participaram.

⚽️ Agora é hora dos trabalhos no campo. Elenco já fez atividades físicas, técnicas e táticas.#BBMP #SomosBahia pic.twitter.com/YzxhHlXhqu — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 15, 2023

Enquanto isso, em outra parte do campo, o restante do grupo fez uma atividade física com o preparador Antônio Bores. O zagueiro Marcos Victor, recuperado de lesão, treinou normalmente com os companheiros e está à disposição para o duelo com o Palmeiras.

Antes do fim do treino, Paiva ainda promoveu um treino aberto com duas equipes, utilizando metade do campo. O time de colete foi formado por:

Cicinho, Marcos Victor, Kanu e Alex; Rezende, Diego Rosa e Thaciano; Kayky, Mingotti e Daniel.

Enquanto a equipe Sem colete teve: André, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Ryan; Acevedo, Mugni e Cauly; Arthur Sales, Everaldo e Everton. Os goleiros se revezaram.

Em fase de recuperação de lesões, o zagueiro Raul Gustavo e o lateral Chávez fizeram a transição física no campo. Entre os dois, Chávez é quem tem mais chance de voltar. Já os atacantes Biel, Jacaré e Ademir, o lateral Matheus Bahia e o volante Yago ficaram na fisioterapia.

Por conta dos jogos da Seleção Brasileira na data Fifa de junho, o duelo contra o Palmeiras será no dia 21 de junho, às 21h30, na Fonte Nova.