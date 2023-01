Com foco nas finalizações, Bahia inicia preparação para o Ba-Vi

Um dia depois da derrota para o Jacobinense, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o clássico contra o Vitória. O primeiro Ba-Vi do ano será neste domingo (29), às 16h, na Fonte Nova. Os ingressos estão esgotados.

Antes do treino, os jogadores foram reunidos na academia e tiveram uma conversa com o técnico Renato Paiva e a comissão técnica. O Bahia vem de duas derrotas pela Copa do Nordeste e Campeonato Baiano.

Quem atuou mais de 45 minutos contra o Jacobinense fez um trabalho regenerativo. O resto do elenco foi para o campo e treinou sob o comando de Renato Paiva. O foco do dia foram as jogadas de ataque e finalizações. O tricolor pecou nesse quesito nos últimos jogos.

O treinador ainda promoveu uma atividade de posse de bola e no fim do dia montou duas equipes que se enfrentaram em campo reduzido. Em recuperação de lesão, o lateral Matheus Bahia, o goleiro Danilo Fernandes e o zagueiro Gabriel Xavier ficaram em tratamento.