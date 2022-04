Com fortuna milionária, Anitta pode faturar R$ 1 milhão a cada 6 dias em rendimentos

Depois que a música "Envolver" alcançou o topo das paradas globais no Spotify, Anitta só avançou cada vez mais no mercado internacional. Mas, do ponto de vista econômico, a fortuna da cantora, estimada em R$ 553 milhões, de acordo com a revista Forbes, é suficiente para que ela possa parar de trabalhar.

De acordo com um economista entrevistado pelo Jornal Extra, caso a cantora aplicasse o dinheiro em renda fixa, em investimentos que pagam 1% ao mês, precisaria de apenas seis dias para gerar R$ 1 milhão.

O profissional Gean Duarte explicou que, se ela aplicasse todo o dinheiro em investimentos conservadores e tão seguros quanto a poupança, embolsaria, todos os meses, R$5,5 milhões.

A cantora, entretanto, não parece pensar em aposentadoria. O álbum “Versions of Me” será lançado no próximo dia 12, dias antes da performance da cantora no Coachella, e já tem até feat confirmado com o cantor Khalid, em uma tentativa da artista de expandir a abrangência dos ouvintes para fora do Brasil, e, especificamente, para o mercado norte-americano.

Em seu Twitter, a dona do hit Envolver revelou mais detalhes da parceria. "É uma música romântica. Não é dançante. É uma vibe meio R&B. Para ouvir quando a gente está apaixonado e pensando em alguém".