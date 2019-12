Com futevôlei e tietagem de modelo, Gabigol curte fim de ano em Maraú

Um dos jogadores mais badalados desse ano, o atacante Gabigol decidiu curtir as merecidas férias na Praia de Barra Grande, na Península de Maraú, sul da Bahia. O atleta do Flamengo chegou ao local na madrugada desta sexta-feira e já está curtindo bastante.

Foto: Reprodução

Gabigol e os amigos estão hospedados numa casa à beira do mar, com uma grande área verde. Eles estão curtindo futevôlei, além de banhos de praia e piscina. No local também estão o jogador Neymar e sua irmã Rafaella, que namora com o flamenguista.

Apesar de ter se tornado um recanto dos famosos, Maraú não blindou o jogador de ser tietado. Logo no seu primeiro dia no local, durante um passeio pela região, ele foi abordado pela modelo Lettycia Santana, eleita a Garota Península de Maraú 2019.

Foto: Reprodução