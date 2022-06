Com Gales, Copa do Mundo já tem 30 seleções classificadas; veja grupos

Com a classificação histórica após vitória contra a Ucrânia em casa neste domingo (5), o país de Gales se tornou o trigésimo país classificado para a Copa do Mundo do Catar, que acontece entre novembro e dezembro deste ano. Os galeses foram sorteados para jogar no grupo B, que está completinho com Inglaterra, Estados Unidos e Irã.

Para refrescar sua memória, aqui estão os grupos da Copa. Restam mais duas vagas, que serão definidas nos próximos dias 13 e 14 de junho - quando o Peru recebe Austrália ou Emirados Árabes e a Costa Rica enfrenta a Nova Zelândia.

Confira os grupos da Copa do Mundo de 2022:

Grupo A:

Catar

Equador

Senegal

Holanda



Grupo B:

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

País de Gales

Grupo C:

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia



Grupo D:

França

Repescagem 1 (vencedor de Peru x Austrália/Emirados Árabes)

Dinamarca

Tunísia



Grupo E:

Espanha

Repescagem 2 (vencedor de Costa Rica x Nova Zelândia)

Alemanha

Japão



Grupo F:

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia



Grupo G:

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões



Grupo H:

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul