Com garotos da dupla Ba-Vi, seleção sub-20 se apresenta no Rio

A seleção brasileira sub-20 se apresentou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (17) e seguiu direto para a Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde fará a reta final da preparação para o Sul-Americano, em janeiro, no Chile.

O primeiro dia de trabalhos é de avaliações físicas e médicas. Na terça-feira (18), o técnico Carlos Amadeu já irá para campo com os 23 convocados, entre eles o zagueiro Lucas Ribeiro, do Vitória, e o meia Ramires, do Bahia.

Até o dia 23, a seleção treinará à tarde em todos os dias. Na sexta-feira (21), o Brasil fará um treinamento com a seleção sub-20 do Japão.

A estreia do Brasil no Sul-Americano do Chile será no dia 19 de janeiro, contra a Colômbia. Em seguida enfrentará a Venezuela, o Chile e a Bolívia, nos dias 21, 23 e 25, respectivamente. Todos os jogos serão em Rancágua.

Os três melhores de cada grupo (o Brasil está no A) farão o hexagonal final, em pontos corridos. Os quatro primeiro colocados garantem vaga no Mundial sub-20, de 23 de maio a 15 de junho, na Polônia.