Com Gegê e Lazaroni, Vitória embarca para pegar o Nova Iguaçu

O elenco do Vitória viajou, na manhã desta terça-feira (28), para o Rio de Janeiro. O Leão enfrentará o Nova Iguaçu na quarta-feira (1º), às 15h30, no estádio Jânio Moraes, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Por causa da logística da viagem, os jogadores rubro-negros não irão treinar nesta véspera de partida. A comissão técnica programou somente uma ativação no final da tarde, nas dependências do hotel.

Em busca de sua primeira vitória à frente da equipe, o técnico Léo Condé relacionou 20 atletas para enfrentar o Nova Iguaçu. O lateral-esquerdo Lazaroni, que havia sido poupado no jogo passado em razão de desgaste muscular, e o meia Gegê, recuperado de lesão, estão na lista.

O duelo contra o Nova Iguaçu será em partida única. Por estar melhor posicionado no ranking da CBF, o Vitória tem a vantagem do empate para avançar no torneio nacional.